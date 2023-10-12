«Боли в животе и метеоризм»: нутрициолог о минусах чая с сахаром Нутрициолог Башкирова: чай с сахаром может вызвать метеоризм и боли в животе

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Употребление чая и кофе с сахаром приводит к повышенной выработке инсулина, из-за чего возрастает риск развития сахарного диабета, предупредила нутрициолог Елена Башкирова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнила, что избыток сахара в рационе чреват болями в животе, проблемами со сном и метеоризмом.

Конечно, развивается инсулинорезистентность — верный шаг на пути к сахарному диабету второго типа. Избыток сахара в рационе также приводит к метеоризму, болям в животе и плохому ночному сну, — пояснила нутрициолог.

Опасность всплеска инсулина также заключается в отложении жира на животе, перепадах настроения и возникновении папиллом, полипов и новообразований. Подслащенные напитки могут вызывать «засахаривание» внутренних белковых структур. Это приводит к снижению иммунитета, раннему старению и проблемам с кровоснабжением. Башкирова отметила, что в идеале в ежедневном рационе количество добавленного сахара не должно превышать 5–10%. Она напомнила, что он содержится в ряде продуктов, например, в йогуртах, соусах, колбасе и даже в хлебе.

Врач-эндокринолог Виктория Иванова ранее рассказала, что анализ крови на сахар после еды поможет выявить ранние нарушения углеводного обмена, а также диагностировать сахарный диабет. По ее словам, две трети людей, страдающих этим заболеванием, не знаю о своем диагнозе.