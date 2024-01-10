Нутрициолог объяснила, на что нужно смотреть при покупке продуктов Нутрициолог Петручишина: при покупке продуктов важны их срок годности и состав

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При покупке продуктов в упаковках следует обязательно обращать внимание на указанный срок годности и состав, рассказала «МК в Чите» фитнес-тренер, нутрициолог Анастасия Петручишина. По ее словам, это поможет понять, насколько продукт натуральный.

Чем меньше срок хранения, тем продукт натуральнее. Во-вторых, внимательно изучайте состав продукта. Чем меньше в нем добавок, тем лучше. Загустители, консерванты, подсластители должны сразу вас насторожить, — предупредила специалист.

Также она рассказала, что на первом месте в описании всегда находится основная составляющая продукта. Так, если на упаковке шоколада на первом месте значится сахар, то брать его не стоит. Кроме того, необходимо обращать внимание на калорийность продукта, указанную на этикетке. Особенно это важно для тех, кто ведет подсчет количества калорий в рационе.

Ранее нутрициолог Ирина Попкова рассказала, что употребление продуктов, богатых витаминами и полезными микроэлементами, а также физическая активность и качественный сон помогут сохранить энергичность и бодрость в холодное время года. По словам специалиста, зимой полезно есть тыкву, сливы, сладкий перец, а также шиповник с облепихой.