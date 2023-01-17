Нутрициолог объяснила, кому нельзя пить заменители кофе Нутрициолог Новикова: цикорий противопоказан людям с варикозом и геморроем

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Некоторые напитки, которые воспринимают в качестве заменителей кофе, могут иметь противопоказания, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Екатерина Новикова. Цикорий, несмотря на свои полезные свойства, нельзя пить людям с варикозным расширением вен, астмой, геморроем и патологией желчного пузыря, рассказала эксперт. По ее словам, гуарана, которой часто пытаются заменить кофе, также имеет ряд противопоказаний из-за высокого содержания кофеина.

Цикорий помогает расширению сосудов, снимает приступы тахикардии, благотворно действует на нервную и кровеносную систему, полезен для органов пищеварения, почек и селезенки, является общеукрепляющим средством. Но, несмотря на множество полезных свойств, есть достаточно много противопоказаний. Например, пить цикорий не стоит детям до трех лет, людям, имеющим варикозное расширение вен, астму, патологии желчного пузыря и геморрой, — сообщила Новикова.

Нутрициолог рассказала, что гуарана содержит больше кофеина, чем кофе или чай, поэтому он противопоказан при артритах и хронической депрессии, детям до пяти лет, а также беременным и кормящим женщинам. Также этот напиток не подходит тем, кто пытается избавиться от кофеиновой зависимости. В качестве безопасной альтернативы кофе специалист посоветовала ячменный напиток и желудевый кофе.

Ранее диетолог Соломатина порекомендовала ограничить употребление кофе до четырех чашек в сутки. Врач отметила, что стоит воздержаться от этого напитка на голодный желудок. В кофейнях лучше выбирать кофе без добавок, по мнению Соломатиной, ведь ингредиенты могут оказаться некачественными.