Нутрициолог объяснила, как выбрать качественные орехи Нутрициолог Вельможина посоветовала покупать орехи с гладкой скорлупой

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Чтобы выбрать качественные орехи в магазине или на рынке и не попасться на удочку недобросовестных продавцов, в первую очередь следует присмотреться к их скорлупе, посоветовала нутрициолог Анна Вельможина. В беседе с «Царьградом» эксперт подчеркнула, что скорлупа должна быть гладкой и сухой, на ней не должно быть пятен, трещин, налетов, дырочек, сколов и плесени.

Кроме того, нутрициолог посоветовала внимательно подходить к покупке уже очищенных орехов. Она рекомендует выбирать объемные ядра, которые издают хруст.

При выборе орехов в магазине или на рынке обращайте внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налета, дырочек, сколов и плесени. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, издающие хруст ядра, — пояснила Вельможина.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее рассказала, что некоторые орехи помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Она порекомендовала есть миндаль, кедровые и грецкие орехи, кешью, фундук, арахис. Это связано с большим содержанием в них полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые способствуют укреплению сосудов и снижают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.