Нутрициолог объяснила, как правильно пить воду во время тренировок Нутрициолог Гусакова посоветовала не пить много воды перед тренировками

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Употребление большого количества воды перед тренировками может вызвать дискомфорт в желудке и помешать спортсменам, рассказала NEWS.ru врач-нутрициолог Вероника Гускова. По ее словам, тренирующимся следует пить воду небольшими порциями по 200 мл каждые 15 минут. Это позволит избежать нарушения электролитного баланса и дискомфорта во время занятий спортом.

Специалист отметила, что вода быстро покидает желудок, поэтому интервала в 15 минут достаточно для того, чтобы она всосалась в стенки кишечника. В жаркое время года количество выпиваемой спортсменом воды необходимо увеличить, так как возникает риск обезвоживания организма. При коротких тренировках корректировать питьевой режим не нужно.

Если тренировка длится менее 60 минут или она не является активной и вы не испытываете сильной потери жидкости, то питьевой режим можно не увеличивать. Хочется отметить, что главным критерием, по которому необходимо пить воду, является жажда, — подытожила Гускова.

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