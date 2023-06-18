Нутрициолог назвала самые полезные завтраки Нутрициолог Зубарева: российский и турецкий завтраки являются самыми полезными

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Российский и турецкий завтраки являются наиболее полезными и сбалансированными, рассказала в беседе с «Газета.Ru» диетолог, нутрициолог Наталья Зубарева. При этом, по ее словам, английский, французский и шведские варианты вряд ли можно считать здоровыми.

Если хочется завтракать правильно, ориентируясь на кухни мира, предпочтение, конечно, лучше отдавать российскому и турецкому завтракам — они сбалансированы и полезны, — сказала Зубарева.

По ее словам, завтрак в Турции обычно состоит из свежей домашней выпечки и сыра, а также овощей, вареных яиц, колбасы, маслин, джема, меда и прочих десертов. Предпочтительными напитками являются турецкий кофе или чай.

При этом, по словам нутрициолога, самый популярный вид завтрака, о котором все слышали, — традиционный английский. Однако, как отметила Зубарева, британцы обычно не ограничиваются овсянкой на воде без сахара и отдают предпочтение тостам с маслом и джемом. Такой вариант нутрициолог назвала «комбо, чтобы получить массу лишних калорий и вредных жиров».

Американский завтрак также не подходит по калорийности. В США начинают день с панкейков, тостов и хлопьев с молоком, к которым добавляют джем, сиропы, мед, фрукты и так далее. Зубарева обратила внимание на отсутствие белка в таком рационе.

Не очень полезен, по словам эксперта, и традиционный французский завтрак, состоящий из кофе и круассана или багета с маслом и джемом. По ее словам, такой прием пищи состоит из жиров, сахара и быстрых углеводов, которые не пойдут на пользу здоровью.

В выборе блюд для начала дня также не следует ориентироваться на Швейцарию, где традиционным завтраком считают мюсли — смесь из отрубей и злаков с сухофруктами обычно заправляется йогуртом. Нутрициолог отметила, что в такой еде много сахара, сахарозаменителей, подсластителей и консервантов.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность.