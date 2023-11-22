Нутрициолог назвала продукты, полезные зимой Нутрициолог Разаренова посоветовала есть говяжий язык зимой

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Зимой следует добавить в рацион говяжий язык, он хорошо утоляет голод, богат витамином В12, животным холестерином и железом, рассказала нутрициолог Александра Разаренова. В беседе с «Радио 1» специалист посоветовала также чаще есть баранину. Она пояснила, что животные, из которых получают мясо, выращиваются на травяном откорме. Баранина содержит необходимые для организма белки и полезные жиры.

Как уточняет нутрициолог, полезно и топленое масло: оно является источником витаминов А и Е, ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, в нем практически нет лактозы, казеина и холестерина. Разаренова посоветовала обратить внимание на сало, в составе которого 50% занимает олеиновая кислота, так как оно защищает дыхательные пути от инфекций. При этом не рекомендуется есть больше 10–20 г сала в день.

Зимой полезно есть некоторые виды рыбы, в том числе сардины, треску и скумбрию. Они богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, укрепляют сердце и мозг, а также поддерживают иммунитет. Также нутрициолог советует добавить в рацион орехи, семена, овощи и фрукты для защиты от простудных заболеваний.

Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее посоветовала пожилым чаще есть суп зимой. По ее словам, это блюдо питает ткани тела и легко усваивается, что особенно важно для людей в возрасте. Кроме того, бульон помогает восстановиться после заболеваний.