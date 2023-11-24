Нутрициолог назвала продукт, который не стоит есть при простуде Нутрициолог Тиханычева: при простуде не стоит есть овсянку

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От овсяной каши следует отказаться на время простуды, посоветовала нутрициолог Жанна Тиханычева. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что этот продукт считается слизеобразующим. В связи с этим овсяные хлопья могут усилить симптомы заболевания, такие как насморк и влажный кашель.

Если у человека частые насморки, простуды, влажный кашель, то лучше на время исключить овсяные хлопья, — пояснила нутрициолог.

Кроме того, не следует есть овсянку каждый день. Тиханычева отметила, что организму нужны разные витамины и минералы. Питаясь одними овсяными хлопьями, человек лишает себя других важных микро- и макроэлементов. Специалист посоветовала выбирать каши длительной варки, которые надо готовить 20-30 минут. Каши быстрого приготовления имеют высокий гликемический индекс и могут вызвать резкий подъем глюкозы и усилить нагрузку на поджелудочную железу.

Рекомендую покупать овсяные хлопья длительной варки и готовить кашу на воде со специями, а сервировать с ложечкой сливочного масла, с ягодами или запеченными фруктами. Такое блюдо даст долгое чувство насыщения, — заключила нутрициолог.

Диетолог Маргарита Королева ранее порекомендовала пожилым людям исключить из завтрака жареные и копченые продукты. По словам специалиста, с возрастом ЖКТ начинает работать хуже и такая еда может негативно отразиться на здоровье.