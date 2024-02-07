Нутрициолог назвала помогающие взбодриться продукты Нутрициолог Тихоненко: взбодриться помогут кофе и цельнозерновые злаки

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Взбодриться и прогнать сонливость помогут кофеиносодержащие напитки, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» нутрициолог Анна Тихоненко. Также, по ее словам, зарядиться энергией можно, включив в рацион продукты из цельнозерновых злаков, овощи, фрукты и орехи.

Кофеинсодержащие продукты включают в себя много антиоксидантов, нормализуют давление, повышают концентрацию внимания и настроение, — отметила врач.

При этом она напомнила, что уровень потребления кофеина в сутки для здоровых взрослых людей не должен превышать 400 мг. Допустимой нормой она назвала три-четыре чашки кофе в день. Употребление кофеина также лучше ограничить вечером, чтобы он не повлиял на качество сна.

Кроме того, энергетическая функция присуща углеводам, жирам и белкам, продолжила эксперт. Поэтому важно включать в рацион продукты из цельных злаков, гречку, полбу, овес, киноа и тому подобные. Быстрый энергетический заряд дают также овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, семена, бобовые и молочные продукты.

Одной из причин усталости и сонливости нутрициолог назвала обезвоживание, поэтому важно соблюдать водный баланс, для чего рекомендуется употреблять не менее двух литров жидкости в сутки. Это может быть как простая вода, так и чай, кофе, соки, молоко, супы и так далее.

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