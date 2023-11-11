Нутрициолог назвала лучшие способы приготовления куриного мяса Нутрициолог Писарева: копчение и жарка лишают курятину всех полезных свойств

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Куриное мясо лучше готовить в вакууме при низкой температуре (сувит), отваривать или запекать в духовке, рассказала NEWS.ru нутрициолог Ирина Писарева. Эксперт добавила, что жарка и копчение лишают данный продукт всех полезных свойств.

Курятину лучше готовить для сохранения полезных веществ по технике сувит, когда при низкой температуре долго в вакууме, в пакете, запекается куриное мясо. Или можно отваривать или запекать в духовке. Конечно же, копчение и жарка — максимально неполезные способы приготовления курицы, уничтожающие почти все полезные свойства, — отметила Писарева.

Эксперт также подчеркнула, что в курином мясе содержатся витамины группы B и цинк, необходимый для укрепления иммунитета. Врач отметила, что в курятине много белка. Он хорошо усваивается, являясь строительным материалом для организма, помогает восстанавливать клетки, а также нужен для нормального функционирования иммунной системы, заметила Писарева.

В конце июля розничные цены на куриное мясо побили исторический рекорд, поднявшись до 196,93 рубля за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и первых санкций цена курицы составляла 191,84 рубля за килограмм. В августе ФАС начала проверку обоснованности роста цен на мясо у производителей.