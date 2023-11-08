Нутрициолог назвала экзотические крупы, которые стоит есть осенью Нутрициолог Свиридова: осенью следует есть киноа и амарант

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Осенью и зимой следует включить в рацион в качестве гарнира экзотические крупы, посоветовала нутрициолог Елена Свиридова. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что стоит есть киноа, ячмень, булгур, амарант и коричневый рис. Так, киноа не содержит глютен и богато витаминами А, Е и В12.

После приготовления киноа имеет приятную текстуру и насыщенный вкус. Эта крупа хорошо сочетается с зеленью, яйцами, курицей, специями, капустой, перцем, миндалем и другими продуктами. Подавать киноа можно как в горячем, так и в холодном виде, — отметила нутрициолог.

Булгур представляет собой предварительно приготовленное зерно пшеницы. Данная крупа содержит большое количество клетчатки и благотворно влияет на здоровье кишечника, а также снижает риски развития некоторых видов рака, уточнила Свиридова. Ячмень является типичным осенним зерном. По словам специалиста, он контролирует гиперинсулинемию, состояние, при котором организм вырабатывает большое количество инсулина после еды.

Амарант богат белком, клетчаткой и микроэлементами. Свиридова отметила, что одна порция этого гарнира восполнит ежедневную потребность в марганце, который важен для работы мозга. Она добавила, что коричневый рис также стоит добавить в рацион: он полезнее белого. Этот продукт снижает уровень холестерина, контролирует сахар в крови и способствует развитию полезных кишечных бактерий.

Иммунолог Владимир Болибок ранее посоветовал избегать переохлаждений и сквозняков в осенний период, чтобы защититься от простудных заболеваний. Кроме того, важно не забывать об увлажнении воздуха: влажность должна составлять от 40% до 70%.