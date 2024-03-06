Нутрициолог дала советы, как восстановить либидо после зимы Нутрициолог Толстоносова: полезные нутриенты помогут восстановить либидо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чтобы восстановить либидо после зимы, необходимо включить в рацион полезные нутриенты, посоветовала нутрициолог Виктория Толстоносова. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнила, что в меню должны быть белки, растительные и животные жиры. Также восстановить либидо помогут минералы и витамины.

Следите, чтобы в меню было достаточно полезных нутриентов. Особенно важно употреблять в пищу белки, растительные и животные жиры, избегать дефицита витаминов и минералов. Не забывайте и о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах и ягодах, — пояснила нутрициолог.

Также для поддержания высокой сексуальной активности важен правильный распорядок дня. Следует больше времени проводить на свежем воздухе, высыпаться, а также заниматься умеренными физическими нагрузками, которые улучшат кровоток и стабилизируют гормональный фон. Толстоносова добавила, что важно научиться управлять стрессом. Нервное перенапряжение негативно влияет на либидо. Для борьбы со стрессом подойдут йога, дыхательные практики и медитация.

Эндокринолог Ангелина Водолазкая ранее рассказала, что мужчинам следует включить в рацион устрицы, чтобы повысить либидо. По ее словам, эти морепродукты являются источником цинка, который играет важную роль в выработке тестостерона.