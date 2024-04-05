Нутрициолог дала советы, как избавиться от целлюлита за месяц Нутрициолог Алифер: соблюдение режима поможет избавиться от целлюлита

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Чтобы избавиться от целлюлита за месяц, необходимо соблюдать режим, посоветовала превентивный нутрициолог Наталья Алифер. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнила, что из-за позднего ухода ко сну в течение всего следующего дня человек будет чувствовать себя голодным. Из-за этого появится желание есть жирную пищу и быстрые углеводы.

Из-за поздних отбоев вы будете чувствовать себя более голодным в течение следующего дня, а это значит, что захотите есть жирную пищу и быстрые углеводы для подъема энергии, — пояснила нутрициолог.

Тренироваться лучше всего в обеденное время: если заниматься спортом по вечерам, организм будет испытывать стресс. Важно пить правильную воду. В норме водородный баланс (pH) крови должен составлять 7,4. Для поддержания этого уровня важно пить воду с определенным pH. По словам Алифер, если соблюдать это правило, организм не будет откладывать в межклеточное пространство лишние компоненты.

Нельзя забывать и о питании. Диета с преобладающим количеством белка и клетчатки поможет избавиться от целлюлита. Кроме того, белковые продукты увеличивают чувство сытости, благодаря чему человек реже срывается на сладкое и перекусы, пояснила нутрициолог.

Целлюлит — это лишь отражение состояния вашего кишечника. Намного важнее заботиться о себе изнутри! Задумайтесь в следующий раз над этой фразой, прежде чем мучить себя болезненными антицеллюлитными массажами, — подытожила Алифер.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал, что похудеть поможет отказ от белых продуктов: макарон, хлеба, сахара и риса. По его словам, также важно научиться считать калории и больше двигаться.