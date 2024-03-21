Нутрициолог дала совет, с чем не стоит сочетать кофе Нутрициолог Петручишина: кофе с десертами может привести к набору веса

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Кофе не стоит сочетать с десертами: это может привести к набору веса, предупредила нутрициолог Анастасия Петручишина. В разговоре с «МК в Чите» специалист уточнила, что калорийность напитка повышают и добавки: сиропы, сахар, сливки и молоко. В самом кофе при этом калорий не так много.

Калорийности безвредному кофе добавляют молоко, сливки, сиропы и сахар. <...> Если к этому напитку добавить сладкий десерт, то мы получаем огромное количество нефункциональных, лишних калорий, со всеми вытекающими последствиями, — пояснила нутрициолог.

В маленьком стакане капучино содержится около 120 ккал, а в рафе может быть до 500 ккал. По словам Петручишиной, для некоторых людей это составляет почти треть от нормы суточной потребности. Сам по себе кофе для фигуры опасности не представляет и даже может иметь жиросжигающий эффект. Но важно учитывать дозировку — переизбыток кофеина грозит тремором, нарушением сна, паническими атаками и тахикардией.

Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева ранее рассказала, что алкоголь не стоит употреблять вместе с солеными продуктами. По ее словам, соль приводит к обезвоживанию организма и провоцирует желание выпить.