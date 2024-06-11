Нурмагомедову пригрозили уголовным делом Юрист Хаминский: долг перед ФНС может обернуться для Нурмагомедова уголовным делом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может стать фигурантом уголовного дела из-за долга перед Федеральной налоговой службой, такое мнение высказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, если спортсмен не погасит задолженность в установленный законом срок, ФНС может передать материалы Следственному комитету, где будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надо иметь ввиду, что в России законом установлен 70-дневный срок на добровольное погашение налоговой задолженности с момента вступления решения налогового органа в силу. Если в указанный срок долги перед бюджетом не будут погашены, налоговая инспекция обязана передать материалы проверки в правоохранительные органы. И тогда уже Следственный комитет будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 198 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение именно физического лица от уплаты налогов и сборов в крупном либо особо крупном размере, — рассказал эксперт.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что долг Нурмагомедова перед ФНС вырос на 3,5 млн рублей за месяц. В настоящее время задолженность Нурмагомедова составляет 309,7 млн рублей. Mash представил такие данные по итогам мая 2024 года. Родственники легенды UFC также столкнулись с блокировкой счетов. В материале уточняется, что речь идет о троюродном брате Нурмагомедова Умаре и его двух компаниях.