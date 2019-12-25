https://static.news.ru/photo/8a873e78-2738-11ea-b13c-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов встретился в Казахстане с мальчиком без ног — 11-летним Али Турганбековым.

Спортсмен сыграл с ним в футбол. После чего мальчик подарил Нурмагомедову футбольный мяч с автографами игроков ПСЖ, а боец ММА вручил Турганбекову новый iPhone.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский спортсмен хочет провести благотворительный бой в Африке. Также боец отметил, что его соперником в таком поединке мог бы стать Жорж Сен-Пьер.