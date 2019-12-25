Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов встретился в Казахстане с мальчиком без ног — 11-летним Али Турганбековым.
Спортсмен сыграл с ним в футбол. После чего мальчик подарил Нурмагомедову футбольный мяч с автографами игроков ПСЖ, а боец ММА вручил Турганбекову новый iPhone.
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Khabib and Ali! АльхамдулиЛлях Я подарил Хабибу очень ценный для меня подарок( оригинал мяч с автографом Неймара, Кавани, Мбаппе, ТьягоСильва) но ещё более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброта души и простота таких уважаемых и Великих Чемпионов как @khabib_nurmagomedov уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю Я желаю ему много много побед и довольство Всевышнего! А также очень благодарю @muhammad_umarov.001.big и @sava9 за помощь в организации встречи @turganbekov_amir @sparta.astana.promotion #khabibnurmagomedov #ali_amir_happy #ali #motivation #krasava #силамечты #unlimitedfootball
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский спортсмен хочет провести благотворительный бой в Африке. Также боец отметил, что его соперником в таком поединке мог бы стать Жорж Сен-Пьер.
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