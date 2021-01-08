Нурмагомедов похвастался подарком от знаменитого шеф-повара

https://static.news.ru/photo/e8dddafa-5283-11eb-8ce6-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фото торта, который для него сделал знаменитый турецкий шеф-повар Бурак Оздемир.

Огромное спасибо, брат. Это был прекрасный обед, — подписал фотографию Нурмагомедов.

На снимке Нурмагомедов запечатлён вместе с поваром, а на подносе перед ними — огромный торт, выполненный в виде чемпионского пояса UFC.

Бурак Оздемир на своей странице выложил видео с этого ужина. На кадрах видно, как перед Хабибом он выкладывает плов, а потом они вместе режут торт. Действие происходит в ресторане Дубая.

Как писал NEWS.ru, непобеждённый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, всё же может вернуться в 2021 году ради ещё одного боя. Об этом заявил его менеджер Али Абдель-Азиз. Он назвал двоих возможных соперников своего подопечного.

По словам Абдель-Азиза, одним из них может стать ветеран UFC Жорж Сен-Пьер, также завершивший карьеру в 2013 году. Сен-Пьер неоднократно говорил о желании сразиться с россиянином, сам Хабиб также не скрывал, что хотел бы выйти в октагон против Жоржа. Другой возможный оппонент Нурмагомедова — ирландец Конор Макгрегор. Они уже встречались в октагоне, тот бой закончился победой Хабиба болевым приёмом в четвёртом раунде. После этого Макгрегор не раз заявлял, что требует реванша.