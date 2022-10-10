Нулевой призывник: была ли мобилизация в Республике Алтай Власти региона сообщили об отсутствии мобилизованных. Некоторые местные жители опровергают эту информацию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Сенатор от Республики Алтай недавно сообщил, что в рамках частичной мобилизации в регионе пока не призвали на военную службу ни одного человека. Эту информацию подтвердил председатель правительства республики. Несмотря на это, местные жители утверждают, что мобилизованные есть и их немало. Как люди из отдаленного сибирского региона отправляются на военную службу — в материале NEWS.ru.

В понедельник на заседании в правительстве Республики Алтай председатель правительства Олег Хорохордин объявил о создании в регионе Единого штаба по вопросам частичной мобилизации, а также поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей.

В конце прошлой недели сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе в рамках частичной мобилизации пока не призвали ни одного человека. Полетаев сослался на военного комиссара Республики Алтай Олега Денисенко. Сенатор добавил, что военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки.

Эту информацию в социальных сетях подтвердил пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов. Он сообщил, что в рамках частичной мобилизации в регионе ведется актуализация имеющихся данных, завершена работа по комплектованию возложенного подразделения, вручены мобилизационные предписания. Те, кто их получил, могут быть мобилизованы в дальнейшем.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Владимир Полетаев

Военкомат работает, в установленные сроки с поступлением соответствующих указаний отправка состоится, — сообщил он NEWS.ru.

Пока в рамках мобилизации как таковой из региона не уехало ни одного человека, сообщил NEWS.ru председатель Общественного совета при МВД по Республике Алтай Сергей Денчик. Сейчас в военкоматы вызывают людей для сверки данных, но ни одна группа не собрана, не отправлена, добавил он.

По данным военного комиссариата Республики Алтай, со времени объявления частичной мобилизации в Республике Алтай более 50 человек инициативно пришли в военкоматы, чтобы быть мобилизованными. Еще около 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы.

Однако в социальных сетях некоторые жители республики опровергают эту информацию и сообщают, что их родственников и знакомых все же мобилизовали.

Интересно, мой знакомый сам себя мобилизовал, что ли? Что за бред? У каждого человека есть друзья и братья, которых забрали!!!!! — пишет Александра Айсмон в группе VK «Подслушано. Республика Алтай».

Участница группы Айжан Шахова в той же группе сообщила, что был мобилизован ее сосед. Другая пользовательница сообщила, что из ее деревни мобилизовали пять человек.

Жительница села Рыбалка Республики Алтай Ксения сообщила NEWS.ru, что знает лично одного человека, которого призвали. Также собеседница NEWS.ru предположила, что необходимое количество человек уже уехали в зону боевых действий на добровольных началах.

В республике очень велик процент ярых патриотов. Национальная черта алтайцев — они всегда идут воевать. Здесь чтут память павших воинов и все поголовно служат в армии. Я разговаривала со многими женщинами, у них у всех у кого браться, у кого дядьки, у кого мужья, они идут добровольцами. Поэтому здесь высокий уровень добровольного призыва, возможно, это нивелирует ситуацию, — рассказала она NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эту информацию также подтвердил журналист одного из местных изданий. Он сообщил, что за счет добровольцев было набрано нужное количество людей, поэтому частичную мобилизацию проводить не стали. Массовое желание служить он объяснил бедностью и отсутствием высокооплачиваемой работы в регионе. Молодые мужчины в основном заняты в сфере туризма. В холодное время года работы становится меньше, а доходы падают.

В Республике Алтай люди получают мобилизационные предписания, но на сборы их пока не отправляют. Судя по информации родственников, все они пока находятся дома, сообщила NEWS.ru член местного Совета матерей, общественный деятель Аруна Арна. При этом в регионе были случаи, когда мужчин вызывали в военкомат после получения повестки и предлагали подписать контракт, сообщила она.

Возможно, <...> люди подписывали какие-то документы по недопониманию. Они воспринимали подписание какого-то документа как нормальное действие. Думали, что так по всей стране происходит. Поэтому в официальные списки мобилизованных они не попали, но в зону боевых действий все-таки оправились. Аруна Арна член Совета матерей, общественный деятель

Повестки бывают двух видов — мобилизационная и «для уточнения данных». Последние начиная с 24 февраля военкоматы рассылают мужчинам от 18 до 50 лет, сообщил NEWS.ru юрист Артем Мугунянц.

Когда человек проходит по такой повестке, ему предлагают подписать контракт, по словам юриста, это стандартная практика. Мугунянц не исключил, что иногда потенциальным призывникам могут и сообщать, что контракт необходимо подписать по закону, хотя это не так. Чтобы избежать этой ситуации, юрист советует не подписывать документы без предварительной юридической консультации.