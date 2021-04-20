«Ну приеду, увижу больного, и что?»: глава СПЧ отказался ехать к Навальному

https://static.news.ru/photo/d3215ca6-a1c9-11eb-82aa-96000091f725_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не собирается посещать Алексея Навального во Владимирской колонии. Он считает ухудшение здоровья оппозиционера на фоне голодания естественным.

Ну приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешёвым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит. Пока совершенно не планируем, — сказал он.

Правозащитник напомнил, что Навальный требует допустить к нему «каких-то других» врачей. Однако, когда оппозиционер пожаловался на проблемы со спиной, его возили в больницу во Владимире. По словам Фадеева, Навальному в медучреждении делали МРТ, а вокруг него собирался целый консилиум «вполне профессиональных врачей».

Глава СПЧ рассказал, что пытался вместе с коллегами выяснить, по каким правилам можно устроить визит гражданских врачей к оппозиционеру. Они пришли к выводу, что сделать это можно, но когда осуждённого нельзя вылечить в колонии, его везут в больницу, передаёт «Интерфакс».

Я сейчас говорю как обыватель, не как врач: если состояние здоровья его ухудшилось от того, что он не ест, то что скажет врач? Надо есть, — добавил Фадеев.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.

16 апреля Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением.

Газета Le Monde опубликовала письмо на имя президента РФ Владимира Путина, под которым подписались актёры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, телеведущий Стивен Фрай, белорусская писательница Светлана Алексиевич, а также режиссёр Джей Джей Абрамс и другие деятели мировой культуры. Они потребовали предоставить оппозиционеру медицинскую помощь.