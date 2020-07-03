НТЭК обвинили в предоставлении ложной информации о ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/f5ffbf42-bd40-11ea-a272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

Роспотребнадзор сообщил, что компания НТЭК предоставляла недостоверную информацию о загрязнении окружающей среды в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске.

По результатам внеплановой проверки было установило, что АО «НТЭК» допустило нарушение общих требований природоохранного законодательства. В частности, при осуществлении хозяйственной деятельности представило недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду.

Компания допустила загрязнение водных объектов (реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино) нефтепродуктами вследствие разгерметизации резервуара № 5, а также загрязнение и порчу земли и почвы, — говорится в заключении Росприроднадзора.

В ведомстве отметили, что компания также не обеспечила содержание в исправном состоянии технологического оборудования и заблаговременно не провела инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение подобных инцидентов.

Кроме того, проверка выявила, что на промышленной площадке отсутствует производственная и дождевая канализация, не очищаются технологические, смывные и другие виды сточных вод.

По результатам проверки Росприроднадзор выдал руководству АО «НТЭК» предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.

Ранее Ростехнадзор приостановил работу шести объектов НТЭК «Норникеля». После внеплановой проверки Норильско-Таймырской энергетической компании ведомство сообщило о грубых нарушениях требований промышленной безопасности, в результате эксплуатация шести опасных производственных объектов (ОПО) компании была приостановлена на 90 суток, передаёт ТАСС.

Чрезвычайное происшествие в Норильске произошло 29 мая текущего года. Тогда из резервуара Норильской ТЭЦ-3 «Норникеля» вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

Экологическая катастрофа в Норильске была объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня. СК возбудил дело о халатности в отношении начальника цеха ТЭЦ. В связи со случившимся президент России Владимир Путин поручил ужесточить природоохранные нормы. По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было ни экологического, ни материального ущерба», писал NEWS.ru.