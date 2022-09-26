На серверы «Мультимедиа Холдинга» совершена хакерская атака НСН: «Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз» взломаны в ходе хакерской атаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Наше Радио», «Рок ФМ» и «Радио Джаз» были взломаны в ночь на 26 сентября в результате массированной хакерской атаки на серверы «Мультимедиа Холдинга» (ММХ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Радиостанции перешли на резервное вещание — в настоящий момент в эфир идет только музыка, а все прямые эфиры и программные интеграции остановлены.

Хакерам удалось внедрить программу-шифровальщик, которая блокировала доступ к базам данных, файловой системе служб ММХ и корпоративной почте холдинга, сообщает издание. В текущий момент злоумышленники требуют выкуп за разблокировку серверов радиостанций, а технический департамент «Мультимедиа Холдинга» пытается устранить последствия взлома.

Из СМИ, входящих в состав ММХ, хакерскую атаку удалось выдержать лишь серверам информационного агентства «Национальная Служба Новостей». Работа сайта НСН продолжается, но эфирное вещание приостановлено.

Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») ранее выложила в открытый доступ сведения о более чем 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины. В частности, в списке перечислены фамилии украинцев, которые работают под прикрытием посольств в более чем 20 странах. Разведчики с Украины, попавшие в обнародованный список, внедрены также в представительства ООН, Евросоюза и НАТО. Хакеры назвали более 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.