https://static.news.ru/photo/7daaf99c-215c-11ea-a335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прошедший ноябрь занял второе место в температурном рейтинге, уступив ноябрю 2016. Осенний сезон текущего года и период с января по ноябрь также заняли вторую строчку среди самых тёплых, сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По словам официального представителя ВМО Клэр Нюллис, предыдущий рекорд был установлен за счёт сильного природного феномена Эль-Ниньо, который вызвал повышение температуры.

В нынешнем году у нас нет сильного Эль-Ниньо. Поэтому тот факт, что нынешний год может стать вторым из самых тёплых, — это сигнал об изменении климата, — подчеркнула она.

Нюллис уточнила, что пять самых тёплых в истории наблюдений ноябрей фиксировались в период с 2013 года. Минувший месяц продемонстрировал высокую температуру на поверхности не только суши, но и океанов.

Согласно опубликованному в начале декабря докладу ВМО, период 2010–2019 годов, скорее всего, может стать самым тёплым десятилетием в истории наблюдений, а 2019 год войдёт в тройку лидеров.

Как писал NEWS.ru, ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичам не стоит ждать снега в городе раньше 23 декабря.