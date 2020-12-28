Новым главой Росстандарта стал Антон Шалаев

https://static.news.ru/photo/9e0bd286-491c-11eb-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Антон Шалаев Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Пресс-служба кабмина отмечает, что соответствующее кадровое распоряжение премьер-министра уже подписано. Шалаев ранее работал заместителем главы Росстандарта. Этот пост он занимал с 2016 года. Чиновник отвечал за развитие международного сотрудничества, реализацию госполитики в сфере стандартизации, обеспечение работы единой информационной системы по техническому регулированию и организацию ведения единого реестра систем добровольной сертификации.

Другим распоряжением правительства Алексей Абрамов, руководивший Росстандартом с 2014 года, был освобождён от должности по собственному желанию.

28 декабря Мишустин назначил временно исполняющим обязанности исполнительного директора Фонда кино Фёдора Соснова, передавал NEWS.ru. Занимавший ранее эту должность Вячеслав Тельнов заявил, что уволился по собственному желанию, и попросил не искать скрытых мотивов в этом решении.