https://static.news.ru/photo/ad2c64fa-d876-11e9-aef8-fa163e074e61_660.jpg Парк "Зарядье" Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новым директором столичного парка «Зарядье» 16 сентября назначили бывшего заместителя министра культуры России, журналиста Ивана Демидова. Об этом, ссылаясь на источник в окружении экс-телеведущего, сообщает «Коммерсант».

Кандидатура Демидова была выдвинута Сергеем Перовым — первым заместителем главы департамента культуры Москвы. О назначении журналиста на должность стало известно 11 сентября.

Соответствующий указ в настоящее время ещё не опубликовали в открытых источниках.

Иван Демидов в 1990-х годах был телеведущим и автором программ. С 2003 по 2005 год он вёл религиозные передачи по телевидению. А с мая 2012 года по декабрь 2013-го Демидов являлся заместителем министра культуры России.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бизнесмена Александра Бондаренко на пост губернатора Днепропетровской области.