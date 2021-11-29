СПЧ отправил новый законопроект о такси на доработку

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства указал на необходимость более тщательно проработать новый законопроект, регулирующий работу такси, сообщает «Парламентская газета». В актуальном проекте не удалось совместить интересы всех участников сферы.

Главным пунктом законопроекта эксперты считают возложение ответственности за жизнь и здоровье пассажира такси на агрегатора.

Если её удастся ввести, это будет большой победой, — сказал зампредседателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Александр Холодов.

В свою очередь председательница Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила о недопустимости подменять трудовые отношения на отношения арендатора и арендодателя. Она высказалась за необходимость урегулировать отношения в такси так, чтобы все участники несли ответственность за выполнение своих задач.

Также участники рынка такси заявили о том, что необходимо упростить процедуру легализации и усовершенствовать стандарты предрейсовых медосмотров — возможно, заменить на удалённые с помощью интернет-технологий.

Ранее женщины рассказали, почему выбирают профессию таксиста. Половина (49%) опрошенных выбрали эту профессию из-за возможности самостоятельно формировать график. Почти треть респонденток считают данную работу своим призванием, а 20% совмещают её с основной.