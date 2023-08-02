Новый закон об НКО может повлиять на продвижение свободного софта в России РБК: новый закон об НКО угрожает разработке свободных программ российскими айтишниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый Госдумой законопроект, запрещающий гражданам РФ участвовать в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях, фактически запретит IT-специалистам принимать участие в любых международных проектах по развитию свободного программного обеспечения, пишет РБК. Предполагается, что после вступления нового закона в силу сотрудники российских компаний по разработке проектов типа open source могут оказаться под угрозой уголовного преследования.

Эксперты в сфере информационных технологий подчеркивают, что на сегодняшний день подавляющее большинство проектов по созданию свободных программ принадлежат именного некоммерческим организациям, а не различным компаниям. Это необходимо для того, чтобы легально принимать и распоряжаться пожертвованиями. Так как критерии участия в законе не определены, под запрет может попасть что угодно: от изменений в хранилище открытого кода до банального сообщения об ошибке.

Под угрозой <...> все сотрудники российских компаний, осуществляющих разработку и внедрение такого софта по программе импортозамещения, поскольку делать это без участия в апстриме (вышестоящий уровень разработки, которым занимались оригинальные авторы ПО. — NEWS.ru) невозможно, — пояснил один из специалистов.

В свою очередь представители Минцифры РФ утверждают, что принятые поправки не содержат прямого запрета на участие в международных проектах свободного софта. В ведомстве планируют дать разъяснения в целях надлежащего применения норм.

Безусловно, могут возникнуть сложности при правоприменении для российских участников таких проектов. В целях надлежащего применения норм и снижения рисков их правоприменения планируются совместные с Минюстом разъяснения о порядке применения этих новых норм, — заявили в Минцифры.

Как сообщалось ранее, все государственные компании в России перейдут на отечественное программное обеспечение с 1 января 2025 года. Соответствующее поручение подписал президент РФ Владимир Путин. Отмечается, что это касается не только рабочих программ, но и операционных систем.