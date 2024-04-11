«Новый виток»: космонавт Серова высказалась о запуске «Ангары-А5» Космонавт Серова: запуск «Ангары» стал новым витком развития российского космоса

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Запуск российской ракеты тяжелого класса «Ангара-А5», стартовавшей с космодрома Восточный, ознаменовал новый виток отечественной космонавтики, рассказала NEWS.ru летчик-космонавт Герой России Елена Серова. Она подчеркнула, что переоценить значимость этого события сложно.

Сложно переоценить значимость этого события. Абсолютно новая ракета с нового космодрома, все свое. Это новый старт, новый виток нашей отечественной космонавтики, — заявила Серова.

Космонавт добавила, что путь российской космонавтики всегда был достаточно тернист, тогда как в будущем, подобные запуски станут штатным и обыденным явлением. По ее словам, особенно приятно, что старт ракеты произошел в преддверии Дня космонавтики, отмечаемого 12 апреля.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила об успешном пуске ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, который до этого дважды откладывался. На земную орбиту была выведена испытательная полезная нагрузка.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков от лица Кремля поздравил российских ракетчиков, причастных к успешному запуску ракеты «Ангара-А5». Он назвал это радостным событием.