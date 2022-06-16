Новый вариант «омикрона» впервые выявлен в России

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Вариант «омикрон»-штамма коронавируса Ва.5 впервые выявлен в России, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что данный вариант будет распространяться с большей интенсивностью.

За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта «омикрона» на территории РФ — это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа, — сказала глава ведомства.

Попова уточнила, что хотя штаммы коронавируса могут более интенсивно распространяться, накопленные знания и опыт помогут с ними справиться. Она подчеркнула, что, несмотря на снижение числа заболевших COVID-19, угроза заражения остается и коронавирус «никуда не ушел».

Ранее российский инфекционист Андрей Поздняков заявил, что заболевание при заражении новыми штаммами коронавируса протекает как респираторное, но отметил, что в группе риска находятся не вакцинировавшиеся от COVID-19. Он подтвердил, что варианты ВА.4 и ВА.5 могу быть более заразны.