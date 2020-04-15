Новый учебный год для российских школьников может начаться в августе

https://static.news.ru/photo/fec59046-7f2b-11ea-ae71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России новый учебный год в некоторых регионах может начаться раньше обычного для того, чтобы компенсировать образовательные потери текущего.

Об этом пише т «МК», ссылаясь на Минпросвещения. В министерстве заявили, что вполне ожидаемым может стать введение в некоторых школах второй и третьей смены, а также переход на шестидневную учебную неделю. По мнению представителей ведомства, это будет зависеть от решений по организации учебного процесса в тех или иных местах.

Есть регионы, которые из-за пандемии воспользовались правом досрочно завершить учебный год для 1-х-8-х классов. Но им с самого начала было разъяснено, что пропущенную часть школьной программы придется наверстывать в будущем учебном году, — сказал пресс-секретарь Минпросвещения Сергей Шатунов.

В таких школах учебный год может начаться раньше обычного — в августе. По словам Шатунова, администрации этих учебных заведений должны быть готовы к подобным мерам.

Давайте без истерики поймем, что в подобной ситуации оказались образовательные системы всех стран мира, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что специалисты министерства в настоящее время обсуждают перенос всероссийских проверочных работ (ВПР) на следующий учебный год из-за пандемии коронавируса.