Новый учебный год для российских школьников может начаться в августе

В России новый учебный год в некоторых регионах может начаться раньше обычного для того, чтобы компенсировать образовательные потери текущего.
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Есть регионы, которые из-за пандемии воспользовались правом досрочно завершить учебный год для 1-х-8-х классов. Но им с самого начала было разъяснено, что пропущенную часть школьной программы придется наверстывать в будущем учебном году, — сказал пресс-секретарь Минпросвещения Сергей Шатунов.
В таких школах учебный год может начаться раньше обычного — в августе. По словам Шатунова, администрации этих учебных заведений должны быть готовы к подобным мерам.
Давайте без истерики поймем, что в подобной ситуации оказались образовательные системы всех стран мира, — отметил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что специалисты министерства в настоящее время обсуждают перенос всероссийских проверочных работ (ВПР) на следующий учебный год из-за пандемии коронавируса.
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