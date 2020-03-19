https://static.news.ru/photo/cb5aa36a-207e-11ea-b9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eddie Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Статья «Временная удалённая работа», возможно, будет внесена в российский Трудовой кодекс.

Новый режим работы предлагает совмещение деятельности и на рабочем месте, и из дома. Инициатива описана в письме сопредседателя центрштаба ОНФ Алексея Комиссарова вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект направлен в российскую трёхстороннюю комиссию урегулирования социально-трудовых отношений. В случае его одобрения в трудовых договорах должно появиться дополнительное соглашение. Подчёркивается, что, согласно одному из его положений, нельзя урезать сотруднику оплату труда, если он выполнил свою норму работы.

Как сообщал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям. Он призвал перевести сотрудников на удалённую работу. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса. По словам градоначальника, многие общественные учреждения в столице приостановили свою работу. С 21 марта 2020 года будут прекращены занятия в школах.