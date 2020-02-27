https://static.news.ru/photo/2c21c81c-5933-11ea-a356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России выявлена новая схема мошенничества. Злоумышленники убеждают клиентов, которые столкнулись с несанкционированными попытками вывода денег, перевести средства на другой, якобы безопасный счёт. Схема рассчитана на тех, у кого нет онлайн-банка, чаще всего это доверчивые пожилые граждане.

Единственное условие — осуществить перевод необходимо через банкомат. Для большего доверия к «новой услуге» злоумышленники используют такси, обеспечивая жертве бесплатный трансфер, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Центробанка и ряда кредитных организаций.

Звонки клиентам банков осуществляются с федерального номера, который начинается с «8 800». Человеку сообщают, что неизвестные пытались списать с карты несколько тысяч рублей. Поскольку оперативно проверить правдивость информации он не может, то соглашается на бесплатную поездку в такси «за счёт банка». В итоге окружённый «заботой и вниманием» клиент через банкомат под диктовку мошенников переводит деньги на чужой счёт.

Затраты злоумышленников на трансфер по сравнению с прибылью минимальны, а жертва порою теряет все сбережения.

Между тем, как писал NEWS.ru, в 2021 году Центробанк ожидает уменьшение объёмов мошенничества с помощью звонков якобы от банковских работников.