Новый сигнал светофора появился в обновленных ПДД

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Pres

Новый сигнал светофора — секция под тремя цветами в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета появился в обновленных ПДД. Он информирует водителя, что на пути его движения разрешено движение пешеходов, говорится в постановлении правительства РФ.

Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам, — сказано в описании сигнала.

Направление стрелки будет указывать переход, на котором включен разрешающий движение пешеходам сигнал светофора.

В старых Правилах такой сигнал светофора не упоминался. Однако такие секции уже применяются в некоторых города, к примеру, они есть в Москве. Использование данного сигнала регулируется ГОСТом.

Ранее правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Они получили особый статус средств индивидуальной мобильности, перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч.