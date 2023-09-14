Новый приказ Шойгу: с какими болезнями теперь не возьмут в армию Министр обороны утвердил новый список заболеваний, при которых нельзя будет заключить контракт на службу в Вооруженных силах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди около пункта отбора на военную службу по контракту

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил новый список заболеваний, при которых мужчина, признанный ограниченно годным к военной службе, не сможет подписать контакт с Вооруженными силами РФ. NEWS.ru разобрался, что изменилось в перечне болезней, зачем нужен был новый приказ и как отличаются рекомендации для тех, кто проходит срочную и контрактную службу.

С какими заболеваниями сейчас невозможно заключение контакта

В перечень заболеваний, при которых нельзя заключить контракт на военную службу, вошли 26 пунктов. Первыми в списке значатся ВИЧ, гепатит В и С, все формы активного туберкулеза, в том числе позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов. Далее в списке — злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями.

Контракт с Минобороны также не смогут заключить мужчины, страдающие сахарным диабетом I типа, эпилепсией, бронхиальной астмой и другими заболеваниями дыхательных путей. Не допускаются к военной службе по контракту и люди с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ. В перечень, утвержденный Сергеем Шойгу, вошли также инсульты, последствия поражения центральной нервной системы, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота. Кроме этого, в списке перечислены последствия ранений и травм и сопутствующих операций, отсутствие частей конечностей.

Новый приказ разработан для реализации закона, разрешившего ограниченно годным и судимым россиянам проходить военную службу по контракту, говорится в пояснительной записке проекта документа.

Что изменилось по сравнению с предыдущими критериями отбора

По словам адвоката Михаила Салкина, список болезней, недопустимых для приема на контрактную службу, по большей части совпадает с тем, что действовал ранее, но стал более строгим. Он отметил, что если при одном и том же заболевании раньше при определенных выраженных проявлениях допускалось заключение контракта, то сейчас нет.

«Самый простой пример — наличие ВИЧ-инфекции. Если раньше в отношении военнослужащих, принимаемых на службу по контракту, допускалось заключение контракта, они относились к категории В, то в новом прямом указании министра обороны, вне зависимости от степени тяжести заболевания, контракт не будет заключен», — сказал Михаил Салкин.

Это, по его мнению, может быть напрямую связано с проведением спецоперации на Украине. Во время проведения военных действий военнослужащих, страдающих ВИЧ, могут ранить.

«А когда раненых вытаскивают из-под обстрела, там всех вповалку тащат, лишь бы вытащить в безопасное место. И из-за ранения возникает риск взаимного заражения. Из-за этого наличие таких заболеваний, как ВИЧ, гепатит, исключает мужчин из числа людей, которых можно брать служить по контракту», — объяснил адвокат.

Он добавил, что в перечень добавилось заболевание, которого раньше там не было, — это инсульт и его последствия. Однако, по словам адвоката, эта формулировка очень расплывчатая.

«Под нее можно кого угодно при желании подвести. При этом никаких критериев тяжести наступивших последствий инсульта, при которых допустимо заключение контракта, не указано», — уточнил Михаил Салкин.

Новый приказ, утвержденный Сергеем Шойгу, серьезно ограничивает количество лиц, которые могли бы быть призваны и с кем мог бы быть заключен контракт, подчеркнул адвокат.

«Я думал, что они, наоборот, уменьшат количество болезней, чтобы как можно больше желающих можно было бы принять, но на самом деле сделали наоборот. По той же эпилепсии раньше было три критерия, при которых можно было заключать контракт. А в новых правилах если есть проявления, то это невозможно», — говорит адвокат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мужчины в едином пункте отбора на военную службу по контракту

Почему понадобилось выпустить новый приказ

По словам Михаила Салкина, в том, что обновленный список болезней выпустили отдельным приказом, есть определенная юридическая хитрость. Дело в том, что если бы Минобороны внесло изменения в основной документ, по которому определяется проведение врачебной комиссии, тогда нужно было бы увольнять действующих военнослужащих, у которых имеются добавленные в перечень заболевания.

«Но так как они это сделали в виде отдельного приказа, то он распространяется исключительно на тех, кто только поступает на воинскую службу. Правила раздвоились», — объяснил Михаил Салкин.

Он считает, что новый список болезней, при которых нельзя заключить контракт на службу в Вооруженных силах РФ, нужен был для того, чтобы «облегчить жизнь» военному командованию. Адвокат предположил, что после недавнего набора, когда служить добровольно мог пойти, к примеру, человек с эпилепсией, но без выраженных симптомов, командование на фронте столкнулось с проявлением у солдат обострений разных болезней. Возможно, поэтому этот вопрос и захотели урегулировать. Теперь, по словам Михаила Салкина, Минобороны будет отбирать в свои ряды более здоровых мужчин.

Чем отличается список болезней для срочников и контрактников

По словам Михаила Салкина, список болезней, при которых мужчины не допускаются к прохождению срочной службы, всегда был более строгий, чем для контрактников.

«Военнослужащие-контрактники — это люди, которым может быть 40–50 лет, у них, естественно, возникают различные хронические заболевания, которые числятся в списке, определяющем негодность для срочников. Но так как никто генералов с заболеваниями увольнять не будет, сделано так, что для контрактной службы и офицерских должностей можно иметь больше заболеваний, с которыми допускается служба. А в срочники отбирают только самых здоровых ребят», — объяснил адвокат.

Читайте также:

В Госдуме озвучили необходимое для армии число контрактников

Россиянам рассказали, как болезни «учатся» противостоять антибиотикам

Юрист указал на несостыковки в идее Минобороны ставить на учет заключенных