Новый препарат от COVID «Мир-19» прошёл вторую фазу клинических испытаний

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Завершается вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса «Мир-19» от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24».

Препарат «МИР-19» представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований, в настоящее время уже около 160 пациентов получили «МИР-19», — отметила Скворцова.

Она добавила, что в сентябре планируется представить отчёт в Минздрав и решить вопрос о регистрации.

Препарат «Мир-19» предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Несмотря на кажущуюся простоту, лекарство должно быть введено именно медицинскими специалистами, чтобы обеспечить необходимый уровень концентрации в крови.

Ранее сообщалось, что лекарственный препарат «Мир-19» для лечения коронавируса, разработанный Институтом иммунологии ФМБА России, способен снижать число заражённых клеток в организме пациента в 10 тысяч раз.