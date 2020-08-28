Новый портал госуслуг может появиться в сентябре-октябре

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Генпрокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу в отношении депутата Госдумы Вадим Белоусова и его тёщи Маргариты Бутаковой, которым вменяется получение взятки на сумму в 3 млрд рублей.

По версии следствия, в 2010-2014 годах Белоусов и Бутакова, которая занимала должность главбуха челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат», вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили незаконное...