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Новый портал госуслуг может появиться в сентябре-октябре

15:30, 28 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь РФ планирует представить новую версию портала госуслуг в сентябре-октябре 2020 года, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе рабочей поездки.

По его словам, новая версия портала в настоящее время находится в разработке.

Мы надеемся, что в сентябре-октябре мы её представим, — отметил Шадаев, слова которого приводит ТАСС.

Известно, что разработкой новой версии портала занимается компания «Ростелеком». В ближайшем будущем портал сможет обеспечивать предоставление не менее 100 млн услуг в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что в России планируют создать единый государственный суперсервис «Моя школа». Через него будет возможен доступ к электронным дневникам и журналам, к записи в школы, детсады и секции, а также к результатам ЕГЭ и олимпиад. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

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