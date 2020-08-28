Новый портал госуслуг может появиться в сентябре-октябре

https://static.news.ru/photo/45843e56-e92b-11ea-b4f5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минкомсвязь РФ планирует представить новую версию портала госуслуг в сентябре-октябре 2020 года, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе рабочей поездки.
По его словам, новая версия портала в настоящее время находится в разработке.
Мы надеемся, что в сентябре-октябре мы её представим, — отметил Шадаев, слова которого приводит ТАСС.
Известно, что разработкой новой версии портала занимается компания «Ростелеком». В ближайшем будущем портал сможет обеспечивать предоставление не менее 100 млн услуг в сутки.
Ранее NEWS.ru писал, что в России планируют создать единый государственный суперсервис «Моя школа». Через него будет возможен доступ к электронным дневникам и журналам, к записи в школы, детсады и секции, а также к результатам ЕГЭ и олимпиад. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.