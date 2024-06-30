Новый план РФ по СВО, скандал Бастрыкина, развод Нетребко: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Global Look Press

Ответ ВС РФ за решение ВСУ об ударе по пляжу в Севастополе, серия сенсационных заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, развод оперных исполнителей Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова — эти и другие новости были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Как удар по пляжу Севастополя повлияет на ход СВО

23 июня МО РФ сообщило об атаке ВСУ на Севастополь. В ведомстве рассказали, что по городу выпустили пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре боеприпаса были сбиты, еще один взорвался в воздухе. В результате падения обломков погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали более 150, из них 82 понадобилась госпитализация. Директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский сообщил, что в городе повреждены более 30 домов и свыше 20 машин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Министерство иностранных дел России заявило о причастности Запада к трагедии в Севастополе. Глава ведомства Сергей Лавров отметил: поставленное Киеву американское вооружение «не может быть использовано без прямого участия военных США, включая спутниковые возможности». «Причастность Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — сказал министр на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Пентагон заявил, что пляж Севастополя не был целью удара ВСУ. По словам официального представителя ведомства, украинские войска преследовали другую задачу. В министерстве также добавили, что Украина самостоятельно выбирает мишени для атак.

Однако Киев не отрицает, что удар по Севастополю был умышленным. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале написал, что в Крыму не может находиться «никаких пляжей и туристических зон» или иных «фиктивных признаков мирной жизни». «Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими», — утверждает он.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Обстановка в Севастополе после ракетной атаки

В МИД РФ сравнили заявления Подоляка с концепцией гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что украинские власти демонстрируют чудовищную ненависть к жителям Крыма и новых регионов России, даже не стесняясь в формулировках. «Заявление, которое сделал Подоляк, должно сейчас изучаться и юристами, и историками. Кстати говоря, и психиатрами в том числе», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Капитан I ранга, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что слова Подоляка демонстрируют всю сущность украинского режима и его западных партнеров. «Все это поддерживают Соединенные Штаты со своими союзниками. Они продолжают готовить ракеты, ждут передачи истребителей F-16. Наша задача — по возможности предотвратить новые атаки», — считает он.

Член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru не исключил повторения трагедии. «Нужно исходить из того, что количество ракетных ударов противника будет увеличиваться. Пик этой активности, на мой взгляд, придется на начало использования врагом поставленных США самолетов F-16, являющихся носителями такого ракетного оружия. Противодействие ракетным атакам будет приводить к падению ракетных обломков на гражданские объекты», — объяснил сенатор.

Под удары попадет не только Крымский полуостров, выразил мнение Дандыкин. «ВСУ будут бить по Крыму, по Крымскому мосту. Кроме того, они уже наносят удары по остальным территориям — Белгородской области, Брянску. Их единственный инструмент — это террор. Думаю, что в скором времени мы должны будем признать киевский режим террористическим со всеми вытекающими последствиями», — предположил эксперт.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Судно в акватории Крымского моста

Россия должна принимать меры, чтобы лишить ВСУ возможности наносить чувствительные удары, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, для этого следует лишить противника «глаз» — то есть найти способ сбивать украинские дроны.

«Минобороны уже приняло решение жестко реагировать на появление над Черным морем американских разведывательных беспилотников. Ведь ясно, что именно они намечают цели для терактов, таких как случился на пляже в Севастополе. Более того, даже пусковыми установками ATACMS управляют, как нам известно, специалисты из Пентагона, а вовсе не украинские военные», — заметил парламентарий.

Удар ВСУ по Севастополю — это акт «подлой агрессии», написал в своем Telegram-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он пообещал, что обстрелы мирных городов России не останутся безнаказанными. «Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», — добавил он.

Какой будет эта месть? В беседе с NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что Москве не следует действовать методами Киева — например, бить по пляжам в Одессе. «Мы не должны действовать в отместку. У нас должна быть рутинная работа по уничтожению военной и критической инфраструктуры противника. Не должно быть так, что они ударили по НПЗ, а мы ударили в ответ. Нашим ежедневным приоритетом должно быть уничтожение военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины, невзирая на то, какие удары она наносит по нашей территории», — считает он.

Коц также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о возможности ударов по Западу «чужими руками». Глава государства сказал, что РФ оставляет для себя возможность передавать дальнобойные высокоточные типы вооружений в «чувствительные регионы».

Дандыкин подчеркивает: решение о «возмездии» для ВСУ за атаку по Севастополю может принять только верховный главнокомандующий. Он напомнил, что Россия уже наносит удары по украинским военным объектам. «Мы бьем по противнику — его складам и всему остальному. Но мы не задеваем ни пляжи, ни мирные дома — это то, что нас отличает от ВСУ. Россия решает свои задачи на передовой, где сражаются наши ребята», — пояснил военный эксперт.

По мнению члена Совета Федерации Валерия Джабарова, Киев пытается заставить Россию нанести ответные удары, чтобы назвать ее агрессором. В разговоре с NEWS.ru он назвал украинское руководство «натуральными провокаторами». «Надо добивать врагов, откровенно говоря, для того чтобы в Крыму люди жили спокойно и могли отдыхать. Надо отсечь Украину от Черного моря, чтобы они просто не могли достать. Одесская, Николаевская области должны быть отсечены от Украины. Иначе это будет продолжаться», — отметил он.

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рогозин полагает, что у РФ есть два способа противодействовать ударам противника. Первый — необходимо налаживать работу систем предупреждения населения о ракетном нападении и повсеместно обустраивать бомбоубежища и укрытия. Второй заключается в уничтожении радиотехнических средств разведки и наведения ракетных систем и авиации ВСУ, перечислил сенатор. «Что касается мщения, то оно не должно быть разовой акцией. Надо не мстить врагу демонстративно и от случая к случаю, а обеспечить нашу армию резервами, снарядами и современными средствами вооруженной борьбы», — заключил он.

По словам Сергея Лебедева, около 21:45 в четверг обстрелу подверглись окрестности аэродрома Кульбакино, неподалеку от сел Шевченково и Котлярово в Николаевской области. Местные жители сообщили о «сдвоенном взрыве». Координатор подполья предположил, что в ходе атаки был поражен склад с боекомплектом для реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Прилет был с мощной детонацией. Сам взрыв слышали во всем городе, даже в самых отдаленных частях от места прилета. Известно, что в Шевченково находилась одна из пусковых установок, которые бьют по Херсонской области и Крыму. В день обстрела пляжа в Севастополе эта установка тоже работала», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Очевидцы рассказали о десятке машин скорой помощи, замеченных в районе атаки. Отмечается, что кареты держали на блокпосте, пока с места происшествия не выехали три экипажа военных медиков. «Военные скорые увозят или высшие офицерские чины ВСУ, или важных иностранных специалистов», — пояснил подпольщик.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким подтвердил данные о взрыве рядом с Николаевом. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своих соцсетях назвал предполагаемую атаку «ударом возмездия» за Севастополь. Однако его подписчики выразили мнение, что ответ должен быть более масштабным. «Хорошо, но мало», — пишут одни пользователи. Другие призывают военное руководство России признать удар по пляжу красной линией и разработать новый план СВО, учитывая те методы, которыми не брезгует командование ВСУ.

Фото: Виктория Ламзина/Росконгресс Александр Бастрыкин

Что Бастрыкин сказал о мигрантах, «Госдуре», исламистах

Глава СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, сделал серию заявлений, которые произвели эффект сенсации.

В первый день проведения ПМЮФ Бастрыкин заявил, что в российскую столицу за четыре месяца в этом году приехали более 1,2 млн мигрантов, а в Петербург прибыли 860 тысяч человек. По его словам, мигранты прибывают в Россию из экономических и политических соображений.

«С какой целью мы заводим мигрантов в нашу страну? Это может быть экономическая политика, в которой мы говорим, что не можем обойтись без мигрантов. Это могут быть какие-то политические соображения. Я полагаю, что самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы с помощью внутренних ресурсов решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал он.

Также Бастрыкин обратился к депутатам Государственной думы с предложением заняться вопросом миграционного кризиса в стране.

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы (миграционного кризиса. — NEWS.ru) путем принятия новых законов, которые соответствовали бы напряженности ситуации? Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят „Государственной дурой“. Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив! Чтобы была хорошая зарплата, хорошая работа. Механизацию включайте! Не кирпичи таскать вот так, на носилках, а новые технологии развивать», — заявил председатель СК РФ.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев жестко раскритиковал слова Бастрыкина. Он обвинил главу СК РФ в использовании «навальнистских лозунгов» и предложил «не ходить по форумам».

«Про выступление Бастрыкина на сегодняшнем юридическом форуме. Оценку Государственной думе действующего состава дал и еще, я уверен, даст президент России Владимир Владимирович Путин, народ России. „Дума патриотов“, — так говорит президент. „Дума здорового человека“, — так говорят в обществе. Депутаты — это люди, делегированные в парламент обществом. Оскорбление парламента — это оскорбление общества. В отличие от назначаемых должностей, депутаты избираются», — возмутился он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин оскорбил народ словами о «Государственной дуре». Он подчеркнул, что «депутатов выбирают граждане».

Депутат Евгений Попов также прокомментировал слова главы СК. По его словам, Бастрыкин «устроил форменный допрос депутату» Госдумы касательно миграционной политики России.

«То, что депутат стушевалась и не ответила, как следовало бы народному избраннику, на хамство, — это плохо, но лечится. А вот для генерала Бастрыкина это позор», — заявил Попов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с NEWS.ru отметил, что многие в России принимают коренные народы за мигрантов, поэтому подход к миграционному законодательству должен быть ясным.

«У нас за мигрантов принимают чеченцев, дагестанцев, осетин. Как только начинаешь спрашивать, а про кого конкретно идет речь, [говорят:] „Да вот оттуда, кавказцы. Они ни черта не делают, только хулиганят, грабят и убивают“. В этом вопросе нужна ясность, чего мы хотим, а не просто в лоб всех покарать», — сказал он.

По словам Синельщикова, от мигрантов больше пользы, чем вреда и они зачастую работают в России там, где не построить карьеру.

«У меня рядом ведется ремонт дорог. Если посмотреть, нет ни одного русского. Причем там не низкая зарплата, а приличная. Это непрестижная работа, тяжелая физически, карьеру не построишь. В этом вопросе нужна осмотрительность, осторожность. Я не за то, чтобы всех их гладить по головке, обнимать и всех в Россию переселять, но нужно учитывать наши экономические интересы», — резюмировал парламентарий.

Россияне в Сети встали на сторону Бастрыкина в конфликте с Госдумой. Они считают, что глава СК РФ не сказал ничего оскорбительного.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

«Полностью на стороне Бастрыкина. Чего так сильно возмущаются депутаты? Разве что-то не по факту сказано?»

«Меня лично Бастрыкин никак не оскорбил. Наоборот, хвалю его за такие смелые слова. Не каждый у нас в стране готов высказать публично все мысли о депутатах».

«Красавец Бастрыкин. Даже его уже достал беспредел с мигрантами, который никак не хочет решать Госдума. Если бы я там выступал, я бы намного жестче подобрал слова».

«Бастрыкин действительно удивил. Обычно таким сдержанным был, а тут прям высказался конкретно в адрес депутатов Госдумы. После теракта в „Крокус Сити Холле“ вопрос с мигрантами встал очень резко. Поэтому решать его надо, и Бастрыкин сам это прекрасно осознает».

«Хоть кто-то депутатов в чувство привел. Мигранты — дешевая рабочая сила, но в последнее время число преступлений с их участием выросло. А кому как не главе СК знать об этом, поэтому и критикует тех, кто не хочет вносить изменения в миграционное законодательство».

«Наконец-то об этом начали говорить на самом верху. Правда, почему раньше никто так резко не высказался в сторону Госдумы — тоже вопрос. Ну, зашевелились, и на том спасибо!» — писали россияне в Сети.

Во время выступления в ходе второго дня ПМЮФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, применять высшую степень наказания в отношении тех, кто убил десятки людей, было бы гуманно.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Я сторонник смертной казни, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70–100 человек и он приговорен к высшей мере наказания», — заявил Бастрыкин.

Глава Следкома добавил, что в последнее время число особо жестоких преступлений возросло. Он напомнил о фигурантах дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам Бастрыкина, 15 обвиняемых получат пожизненное.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

«Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного заключенного?» — спросил он.

В третий день ПМЮФ Бастрыкин ответил на вопрос о возможном запрете в России никабов и религиозной одежды, закрывающей лицо. Он заявил, что такую одежду нужно срочно запретить, а также объяснил, почему назвал Госдуму «дурой».

«Я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарий из соцсетей. Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там, в мусульманских странах, это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, но я и не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить. Что происходит сегодня? В Дагестане кто теракт совершил? Исламисты. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты. Коли мы завозим сюда людей, Госдуме надо срочно реагировать на эти явления», — отметил глава СК РФ.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на слова Бастрыкина.

«Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Международного юридического форума в Санкт-Петербурге вспомнил о последних терактах в Ростове и Дагестане, а их исполнителей назвал „террористами-исламистами“. Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — призвал Рамзан Кадыров.

Он также обратил внимание, что «ни одна религия не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню».

«Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — написал в своем Telegram-канале глава Чечни.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости Рамзан Кадыров

Кадыров также предупредил, что «если высокопоставленные чиновники уровня Александра Ивановича будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране».

«Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — добавил он.

Почему Нетребко разводится с Эйвазовым

26 июня стало известно о том, что оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов хотят развестись. Заявление о разрыве пары опубликовали иностранные СМИ. По словам звезд, решение о расставании было «дружеским». В прессе писали, что супруги живут в разных странах, поэтому «их отношения сошли на нет».

Художник Константин Мирошник хорошо знаком с Нетребко. Он сомневается, что пара по-настоящему рассталась. По его мнению, необходимо дождаться интервью певицы, в котором она сама расскажет о разводе.

«Артисты совсем другие, живут высоким искусством, поэтому их нельзя оценивать в тех же рамках, как обычных людей. Они рождены для служения великому. Люди уходят, меняются. Великие художники, артисты и музыканты остаются на века. Поэтому будьте милосердны к ним. Порой у них бывают ошибки», — поделился мнением художник в беседе с NEWS.ru.

Мирошник считает, что причиной развода могло стало несоответствие гастрольных графиков. Недавно Эйвазова назначили директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Он проводит много времени в Баку, а Нетребко — в Вене.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Анна Нетребко

«Она (Анна Нетребко. — NEWS.ru) гастрольная артистка. Работает как лошадь, напрягает связки. Нужен жесточайший режим. Нельзя ни газировку выпить, ни мороженого съесть. Плюс ежедневные вокальные занятия», — объяснил художник.

Солистка Большого театра Ирина Долженко, которая была преподавателем Эйвазова, согласна с Мирошником. Она также предположила в беседе с NEWS.ru, что Юсиф и Анна решили развестись, так как Нетребко захотела свободы.

«В таком напряженном режиме работать и жить очень трудно. И не каждый выдерживает энергетику другого. Тем более жить надо на две разные страны. Сейчас он директор театра в Баку. Это очень большая ответственность. Вполне возможно, Аня хочет жить сама по себе. Она девушка вольная», — поделилась мнением Долженко.

Художник Никас Сафронов считает, что разрыв Нетребко и Эйвазова мог произойти из-за общественного давления на певицу в Европе, которое возникло после начала специальной военной операции на Украине.

«Очень тяжело переживать все эти нападки со стороны разных недружественных стран, которые пытаются заставить сказать против своей страны унизительные вещи, отречься, предать. Они оказались в состоянии тектонического разлома, когда их пытаются рвать, использовать для каких-то политических высказываний. Это все психологически давит и надламывает. И один из них может быть более слабый, чем другой, и сильнее все переживать. Если бы все шло, как раньше, они бы продолжали жить вместе», — предположил Сафронов в беседе с NEWS.ru.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов считает, что причиной развода певцов могла стать конкуренция. По его мнению, как бы артисты ни любили друг друга, они все равно остаются своего рода соперниками.

«Две творческие личности никак не смогут ужиться вместе. Какая бы любовь ни была, какие бы страсти ни происходили, между ними всегда присутствует конкуренция. Один выше прыгает, другой тоже хочет показать себя. Характер у Нетребко королевский, она хочет получить все сразу. А Юсиф — как мужчина я его понимаю — долго терпеть не станет. Им было проще развестись», — предположил Дворцов в разговоре с NEWS.ru.

Собеседник допустил, что отсутствие у Нетребко и Эйвазова детей, рожденных в браке, тоже могло стать причиной развода. «Думаю, Юсифу хочется детей. Нетребко — нет, у нее пик популярности, концерты, выступления, работа 24 на 7. Любой мужик хочет ребенка, оставить после себя наследие и передать его сыну или дочери», — считает Дворцов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

В 2021 году Эйвазов лично рассказал о генетической несовместимости с супругой на YouTube-канале Валерии «Между нами». «Детей у нас не получилось. Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе — нет. Мы испробовали абсолютно все, но не смогли», — признался Юсиф.

Певица Анна Калашникова не исключила в беседе с NEWS.ru, что у Эйвазова могли возникнуть отношения на стороне, поскольку он проводил много времени в другой стране.

«Возможно, что у него появилась какая-то параллельная личная жизнь. Не думаю, что Анна нашла другого, видно, что она любила мужа. Но надо отдать должное Юсифу, он оказался порядочным человеком и продолжает общаться с сыном Анны, которому за эти годы стал отцом. Сохранить дружбу ради ребенка — это не каждым бывшим супругам под силу. В этом плане Юсиф молодец и достойный пример многим мужчинам», — считает Анна.

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