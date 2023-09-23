Новый обстрел Крыма, БПЛА под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября Губернатор Севастополя сообщил о новом ракетном ударе ВСУ по городу

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Утром 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале о работе систем ПВО. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в черте города. Telegram-канал SHOT сообщил, что над Белгородской областью был уничтожен БПЛА. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР.

Как ВСУ атаковали Севастополь

В Севастополе сработала система ПВО, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев. По его словам, обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

«По предварительной информации, в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал Развожаев.

По данным Telegram-канала SHOT, в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил со ссылкой на очевидцев о серии взрывов в Севастополе. По его информации, над городом была сбита ракета комплекса «Нептун» или «Гарпун». Ее запуск осуществлялся с территории Одесской области, говорилось в публикации.

Развожаев заявил 22 сентября, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок одного из снарядов упал возле театра Луначарского. Над Крымским мостом была поднята дымовая завеса.

«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По уточненным данным, при атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести», — рассказали в Минобороны РФ.

ВСУ использовали ракеты британского производства Storm Shadow для атаки штаба Черноморского флота, сообщил Sky News со ссылкой на ВВС Украины.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Севастополь. Штаб ЧФ, пострадавший в результате ракетного удара со стороны ВСУ

Что за БПЛА сбили над Белгородской областью

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что на подлете к Белгороду системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. По данным канала, пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что дрон уничтожили в 4 часа утра 23 сентября. Он летел на высоте около 500 метров.

Какой объект ВСУ обстреляли в Белгородской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли пункт автомобильного пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. По данным канала, украинские военные выпустили шесть мин калибра 82 мм. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Канал отмечает, что, по предварительной информации, ВСУ вели обстрел из села Гоптовка Харьковской области.

ВСУ обстреляли территорию ДНР 40 раз

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 163 боеприпаса, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии [калибра] 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью», — сказано в сообщении.

Горловское направление обстреляли два раза, Ясиноватское — 16 раз. Во всех обстрелах применялись кассетные боеприпасы.

Фото: МО Украины

Гладков рассказал о многочисленных обстрелах ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел в Telegram-канале статистику обстрелов ВСУ территории региона за 22 сентября.

«В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено три и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал хутор Валковский — установлено четыре прилета. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена, — написал Гладков.

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По его словам, в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. Было зафиксировано 13 прилетов, а на окраине села Казачье-Рудченское с БПЛА сброшен один боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

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«В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый — выпущено 12 минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе окраину села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль», — подчеркнул Гладков.

Руководитель региона отметил, что ВСУ выпустили две мины по окраине села Смородино, обошлось без последствий.

«В селе Антоновка сбит БПЛА противника. На окраине села Дроновка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В поселке Горьковский сбит дрон-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

Он также сообщил, что в Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов по окраинам сел Вязовое и Репяховка. Пострадавших и разрушений нет.

«Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено — зафиксировано шесть прилетов. Никто не пострадал. Выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечены два автомобиля», — рассказал Гладков.

По словам губернатора, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Балки — девять мин, по поселку Ленинский — шесть артиллерийских снарядов, по селам Середа и Терезовка — по семь мин, по МАПП «Шебекино» — семь гранатометных выстрелов, по хутору Марьино — три артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.

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