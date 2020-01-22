https://static.news.ru/photo/e7214a48-3db3-11ea-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что не намерен форсировать принятие вызвавших споры федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

В этом отношении, я думаю, надо взять паузу, чтобы проанализировать ситуацию и обсудить ключевые вопросы с профессиональным сообществом, — сказал Кравцов в интервью «Московскому Комсомольцу».

Кроме того, по мнению Кравцова, необходим тщательный анализ системы оплаты труда педагогов — он намерен оценить, «как нынешняя система реализуется на практике».

12 января его предшественница на министерском посту Ольга Васильева заявляла, что структура оплаты труда учителей будет изменена. Базовые гарантии будут закреплены в поправках, которые планируется внести в Трудовой кодекс.

Васильева также говорила, что благодаря поправкам в закон «Об образовании в РФ» снизится бюрократическая нагрузка на педагогов. Учитель будет ответственен только за четыре документа: рабочую программу по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал и электронный дневник.

Также министр отмечала, что новые образовательные стандарты позволят снизить нагрузку по отчётности более чем на 30%. Работа над новой редакцией ФГОСов велась более полутора лет, в январе её планировали закончить.