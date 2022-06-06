Новый McDonald's подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах Новый McDonald's подал заявки на регистрацию двух вариантов логотипов в трёх цветах

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Обновлённый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию. Такие данные следуют из реестра Роспатента. В логотипах предполагается использовать три цвета — зелёный, оранжевый и красный.

С новыми товарными знаками компания планирует выпускать печатную продукцию, зонты, рюкзаки и сумки, одежду, игрушки, еду из мяса, птицы и рыбы, различные напитки, а также оказывать услуги общепита.

В начале июня новый российский владелец бизнеса Александр Говор рассказал, что открытие ресторанов сети McDonald's планируется в ближайшие два месяца. По его словам, к перезапуску уже подготовлены 840 ресторанов сети. Самый первый российский McDonald's на Пушкинской площади в Москве должен открыться 12 июня.

Компания McDonald's объявила о приостановке своей работы в России 14 марта по причине спецоперации на Украине. В фирме это решение объяснили возникшими в этой связи операционными, техническими и логистическими сложностями.

16 мая компания окончательно ушла из страны. 19 мая стало известно, что бизнес «Макдоналдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору. Сообщалось, что он сможет управлять ресторанами под новым брендом.