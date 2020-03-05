https://static.news.ru/photo/e23e7c32-5f17-11ea-9566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти приняли решение построить новый корпус на территории инфекционной клинической больницы № 1. Он будет возведён с использованием быстровозводимых конструкций.

Соответствующее решение прописано в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Это связано с тем, что в инфекционной клинической больнице № 1 проводится комплексная реконструкция. Вопросами возведения нового корпуса займётся заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С 5 марта в столице введён режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Усилены меры по профилактическому осмотру и контролю за гражданами, которые прибывают из стран с коронавирусом.

NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Житель города недавно вернулся из Италии, он летел рядом с больным итальянцем.