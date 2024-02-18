Новый имидж Киркорова в «Маске», Кологривый поддел Янковского: скандалы дня

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Российский актер Никита Кологривый рассказал, почему не получил роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана», на НТВ 18 февраля — премьера нового сезона шоу «Маска», где исполнитель Филипп Киркоров снова оказался в кресле председателя жюри, таким образом вернувшись на телеэкраны после участия в «голой» вечеринке. Последние скандалы дня — в обзоре NEWS.ru.

Что сказал Кологривый про Янковского

Актер Никита Кологривый накануне пришел на показ фильма-сказки «По щучьему велению» в Российской государственной детской библиотеке. Там он заявил, что ему не дали сыграть роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана». По словам артиста, некие «богатые дяди» заплатили желтой прессе из-за страха, что он «влезет на пьедестал рядом с их детьми».

Как рассказал Кологривый, роль Вовы Адидаса, в итоге доставшаяся Ивану Янковскому, предполагала умение боксировать. Однако такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо», считает артист.

«Я лучше бы сыграл боксера, но боксеров мне боятся давать. <...> А желтая пресса, которую вы читаете, — знайте, что ее проплатили. Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы не дай бог Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся», — заявил Кологривый.

По словам Кологривого, «звездная болезнь» приносит ему удовольствие, поскольку он добился успеха в жизни, в отличие от тех, кто упрекает его в высокомерии.

«Ты знаешь, звездная болезнь — это вектор мысли. Это, допустим, у меня есть ребята в Новосибирске, кто со мной общался, они как пили пиво на лавке, так и пьют. Вот прошло 12 лет, и для них я «зазвездился», потому что полностью свою жизнь поменял и с лавки я дорос до другой немножко лавки. Да, они скажут: он «зазвездился», — объяснил Кологривый.

Звезда сериала «Слово пацана» добавил, что так говорят о нем люди, которые «ничего не сделали со своей жизнью».

«Они решили не „зазвездиться“, не прорасти вообще никак. Поэтому я с удовольствием „зазвездился“ и дальше буду это делать», — заявил актер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Как выглядит Киркоров в «Маске» после «голой» вечеринки

18 февраля на НТВ премьера нового сезона популярного шоу «Маска». Народный артист России Филипп Киркоров, несмотря на слухи о продолжении бойкота, вернулся в жюри телепроекта, представ перед зрителями в новом образе, и немало удивил публику неожиданным образом.

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — пишет Telegram-канал SHOT.

В рекламе нового сезона «Маски» Киркоров предстал в необычном образе: изменения коснулись не только его внешнего вида, но и поведения.

«Из эпатажного блондина с осветленными добела волосами он превратился в брюнета с короткой мужской прической. Образ дополнили классические очки. Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — сообщил портал vokrug.tv.

Возвращение Киркорова на ТВ совпало с посещением зоны СВО. Несколько дней назад Филипп Киркоров выступил в городской больнице Горловки. Поп-король исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег».

Певец привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов. Также он пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

После поездки в Донбасс Киркоров опубликовал в соцсетях снимок, сделанный в Доме культуры «Шахтер» в Горловке. Он напомнил, что именно там впервые прозвучал его хит «Атлантида».

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит... силами наших героев», — написал исполнитель.

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