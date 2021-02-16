Новый ГОСТ появился в России

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В России разработали требования к пунктам временного размещения (ПВР) граждан во время чрезвычайных ситуаций. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, — цитирует ТАСС документ.

Новые правила также коснутся палаточных городков или полевых лагерей и модульных зданий. В ГОСТ прописали разрешённое время работы подобных пунктов и их категории.

ПВР, которые могут вместить до 250 человек, могут разворачивать не более суток. Если размещено от 250 до 1000 человек — не более двух суток, а большой вместимости с возможностью проживания свыше тысячи человек — более трёх суток.

Как ранее писал NEWS.ru, в России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он вступит в силу с 1 июня 2021 года. В тексте документа говорится о том, что настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам о масштабах инцидента, поражающих факторах и предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности.