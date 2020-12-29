Психолог объяснил нелюбовь некоторых россиян к Новому году

https://static.news.ru/photo/7afb4c12-49ea-11eb-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые россияне не любят главный зимний праздник, потому что 31 декабря принято подводить итоги прошедшего года, а они далеко не всегда радуют человека. Одни расстраиваются от осознания того, что у них нет близких людей, вторые разочарованы необходимостью проводить праздники с нелюбимыми супругом и родственниками. Третьи же впадают в отчаяние из-за кучи незавершённых планов и несбывшихся желаний в уходящем году. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

31 декабря люди вынуждены посмотреть как внутрь себя, так и на свою жизнь со стороны. Многие отгораживаются от этого в течение года работой, делами, суетой, — пояснил психолог.

Многие в Новый год пытаются заглушить свои мысли алкоголем. Однако такой способ только усугубляет ситуацию. Вместо того чтобы увлекаться спиртными напитками, специалист советует составить список радостных и приятных событий, которые произошли в уходящем году. Такое занятие сильно поднимает настроение, поясняет Денисов-Мельников.

Следует переместить фокус внимания на позитивные события. Они, конечно же, были у любого человека. Речь может идти даже не о глобальных вещах, а о приятных неожиданностях и маленьких сюрпризах, которые преподнесла жизнь, — заявил клинический психолог.

Между тем некоторые россияне не любят Новый год из-за всеобщей суеты, необходимости всех поздравлять и самому выслушивать праздничные речи. Зачастую речь идёт об интровертах, отмечает специалист.

Кроме того, порой у людей вырабатывается нетерпимость к вещам, которые как по канону радуют подавляющее большинство их знакомых.

Некоторые люди испытывают чувство противоречия ко всему, что носит массовый характер. К примеру, не идут в кино на фильмы, о которых все только и говорят. В аналогичный противовес эти люди иногда идут и в вопросе празднования Нового года, — пояснил Денисов-Мельников.

Таким людям психолог рекомендует воспринимать 31 декабря как обычный день и проводить его не по канонам. Можно, к примеру, подольше почитать книжку — ведь завтра выходной и можно поспать подольше. Или же, напротив, лечь пораньше, чтобы быстрее отдохнуть и отправиться на пробежку.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство разработало специальные рекомендации по проведению новогодних праздников. По её словам, в Новый год рекомендуется проводить больше мероприятий на открытом воздухе.