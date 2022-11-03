Новый главред Regnum отверг обвинения в рейдерском захвате издания Исполняющим обязанности главреда издания Regnum назначен Александр Григорьев

Фото: ТАСС/ Борис Кавашкин

Модест Колеров

Исполняющим обязанности главного редактора Regnum назначен Александр Григорьев, передает «Интерфакс». Медиаменеджер назвал прозвучавшие накануне заявления бывшего руководителя агентства Модеста Колерова о рейдерском захвате «не соответствующими действительности».

Полномочия Модеста Колерова как главного редактора информационного агентства Regnum прекращены. Исполняющим обязанности главного редактора назначен Александр Григорьев. <...> Текущий менеджмент компании представляет интересы собственника, и все его действия производятся в полном соответствии с установленными корпоративными процедурами и нормами действующего российского законодательства, — говорится в сообщении.

Колеров 3 ноября заявил о рейдерском захвате редакции в Москве. По его словам, посторонние люди пытаются получить доступ к сайту и серверам агентства. Колеров добавил, что если сайт Regnum заработает, это будет означать «завершение захвата».

2 ноября издание Regnum прекратило вещание в связи со сменой генерального директора, о чем Колеров рассказал в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что команду о причинах происходящего никто не оповещал. По словам Колерова, увольнять сотрудников еще не начали, однако на тот момент «никому и ничего не объяснили». До этого он заявил, что в Regnum без объяснения причин сменилось руководство, а вещание не возобновится, пока ситуация не прояснится.