Новый глава Мосгорсуда организовал проверку в инстанции

https://static.news.ru/photo/15084b2c-3ab7-11eb-9131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый председатель Московского городского суда Михаил Птицын организовал в инстанции проверку. Новые сотрудники займутся изучением финансово-хозяйственной документации. Сам Мосгорсуд продолжает работать в штатном режиме.

Птицын заменил на посту председателя Ольгу Егорову, которая проработала на этой должности 20 лет. До этого он был руководителем Южного окружного военного суда.

Новый глава столичной инстанции, как сообщили источники, запланировал сменить руководство и персонал судов в городе, которым подсудны основные органы следствия. Так, к примеру, речь идёт о Басманном суде. В эту инстанцию выходят с ходатайствами о мерах пресечения следователи центрального аппарата комитета. Также состав и руководство может, в соответствии с планами Птицына, смениться в Пресненском и Тверском судах. С первой инстанцией дело имеют следователи и обвиняемые по линии столичного ГСУ СК, а вторая взаимодействует с делами городского следственного департамента МВД и ГУ МВД, передаёт РБК.

Один из источников заявил, что речь не идёт о «зачистке» кадров. Другой отметил, что новый председатель Мосгорсуда пока не собирается производить радикальные перестановки.

Южный окружной военный суд под руководством Птицына рассматривал, в частности, дела о подготовке терактов на территории Кавказа и деятельности экстремистов.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Московского городского суда Ольга Егорова покинула свою должность, которую она занимала с 2000 года. Она получила назначение на пост советника мэра столицы Сергея Собянина по взаимодействию с судами.