https://static.news.ru/photo/c9d93a28-67a1-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство поддержало перенос памятной даты окончания Второй мировой войны. Новый день воинской славы будет носить название — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Действующая сейчас памятная дата 2 сентября будет упразднена. Авторы законопроекта полагают, что победа Советского Союза над Японией внесла решающий вклад в окончание Второй мировой войны. По их мнению, дата 3 сентября будет символизировать переход от войны к миру и к поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.

Всего по итогам войны с Японией ордена и медали получили более 300 тысяч граждан СССР, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России невозможно отнять победу в войне с фашизмом. По его словам, даже если бы у кого-нибудь были такие намерения, этого не получилось бы сделать. Об этом писал NEWS.ru.