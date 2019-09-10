https://static.news.ru/photo/a6ead832-d3a9-11e9-a240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово

Площадь московского аэропорта Домодедово расширили на 6,8 тысячи кв. м. В здании аэровокзала открылся новый атриум для внутренних рейсов.

Проект реализован в рамках концепции Under one roof (Под одной крышей). Она предполагает развитие единого терминала, что позволит наиболее эффективно использовать трансферный потенциал воздушной гавани.

Новый атриум — зеркальное отражение восточной части аэропорта, которая предназначена для международных рейсов. Благодаря расширению у пассажиров появилось больше пространства для комфортного отдыха.

Высота помещений достигает 22 м. В атриуме уже функционирует входная группа, большая зона ожидания, терминалы для заказа такси и покупки билетов на «Аэроэкспресс». Кроме того, из этой части аэровокзала быстрее всего попасть к паркингу каршеринга, сообщили в пресс-службе Домодедово.

Ранее News.ru писал, что правительство РФ направило на аэродромную инфраструктуру Домодедово в 2019 году только 4,5% от необходимых на завершение работ средств. Из Резервного фонда выделено 620 млн рублей.