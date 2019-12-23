Рэп-исполнитель Григорий Зироян (псевдоним Ziroy) осознанно пошёл на нарушение закона, перекрыв движение на Новом Арбате в час пик ради съёмок клипа. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил адвокат Нарек Костанян, с которым консультировалась команда артиста.

Я сказал команде исполнителя, что перекрытие движения — мелкое хулиганство, за которым может последовать привлечение к ответственности. Они согласились на это ради хайпа. Это было командное решение, они осознанно пошли на нарушение закона. Более серьёзные последствия могли бы быть, если бы в результате их действий кому-то был нанесён материальный ущерб. А вот состав преступления мог появиться в случае смерти пациента в машине скорой помощи, которой не удалось бы проехать по Новому Арбату. Нарек Костанян адвокат адвокат

Нарек Костанян пояснил, что нарушителю может грозить ответственность, предусмотренная статьёй 20.18 КоАП РФ «Блокирование транспортных коммуникаций». Она влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов. Для юридических лиц ответственность ещё строже — до 500 тысяч рублей штрафа. Арест данная статья не предусматривает. Адвокат при этом отметил, что рэп-исполнитель перекрыл улицу не полностью — он оставил свободную полосу для скорой помощи и сотрудников ГИБДД.

Продюсер и музыкант Сергей Жуков, в свою очередь, в беседе с NEWS.ru назвал произошедшее «масштабной дуростью». Он подчеркнул, что для него в приоритете стоит качество самой песни, а не хайп, который пройдёт так же быстро, как и появился.

Я понимаю, если бы исполнитель воссоздал Новый Арбат в павильоне и в нём снимал. Так часто делают. Например, мы в одном из последних клипов создавали целый Париж. Я отношусь к этому, как человек старой формации. Для меня в любом случае в приоритете будет песня, а не хайп на ней. Песня должна остаться на века, на годы. Мне кажется, нужно уделять внимание качеству музыки. Чтобы люди именно это оценивали. Сергей Жуков продюсер и музыкант продюсер и музыкант

Продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник в разговоре с NEWS.ru назвал самовольное перекрытие Нового Арбата хулиганством, которое «никуда не годится».

Эпатаж границ не имеет и зависит от наглости и изобретательности исполнителя. Но, как говорит мой близкий друг Андрей Макаревич, умом надо внимание привлекать. Леонид Ярмольник продюсер и телеведущий продюсер и телеведущий

Около года назад аналогичным образом выделилась исполнительница Оксана Яковлева, выступающая под псевдонимом Yaxana. Супруга бывшего подмосковного депутата и ещё несколько девушек во время съёмок клипа перекрыли две полосы на МКАД. Певица заплатила штраф в размере 20 тысяч рублей, а после попросила прощения у всех водителей, которые попали в пробку из-за её выходки.

Почему Оксане Яковлевой и девушкам из подтанцовки пришло в голову исполнить зажигательные движения посреди дороги, создав обузу для автолюбителей, представитель исполнительницы объяснил следующим образом: «Показалось, что машины зацепили друг друга, они остановились на аварийке, пока разбирались, что к чему, девочки вышли и станцевали, а оператор снимал».