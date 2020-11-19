Новый адвокат Ефремова раскрыл размер своего гонорара

https://static.news.ru/photo/1fc3581e-2af3-11eb-b020-fa163e074e61_660.jpg Андрей Алёшкин Фото: Андрей Алёшкин/facebook.com

Новый очередной адвокат Михаила Ефремова Андрей Алёшкин, как и его предшественники, обещает сделать всё, чтобы актёр быстрее вышел на свободу. На днях юристу удалось найти общий язык с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским.

Алёшкин заявляет, что стороны фактически помирились и вот-вот будет составлено письмо на имя президента с просьбой о помиловании актёра. Что касается гонорара, который Ефремову пришлось выложить за услуги нового адвоката, Алёшкин заявил, что взял с «любимого актёра десять рублей».

Десять рублей! Я обожаю этого артиста, я с удовольствием ходил на его спектакли и с удовольствием защищаю его за десять рублей. Есть такая позиция: некоторые дела надо делать для кармы. Это дело — для кармы, — рассказал Алёшкин изданию «Собеседник» и продемонстрировал заключённый с актёром договор, где действительно фигурирует указанная сумма.

Совсем бесплатно защищать Ефремова юрист не может: законодательство не позволяет заключать договор без оплаты. Поэтому адвокат вписал в документ минимально возможную сумму.

Что касается суммы в один рубль, за которую защищает потерпевшую сторону адвокат Александр Добровинский, Алёшкин заявил, что он «дороже Добровинского» в десять раз.

Жена Михаила Олеговича спросила меня, зачем я это делаю. «Чего вы хотите?» — спросила она. Я ей сказал: «Можно, я буду ходить пожизненно на спектакли Михаила Ефремова, когда он выйдет, как гость? Жене моей и мне будьте любезны пригласительные», — так пояснил свои действия адвокат Ефремова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава управления ФСИН по Белгородской области, полковник внутренней службы Игорь Видашев сообщил, что российский актёр Михаил Ефремов 20 дней пробудет на карантине в СИЗО № 3 города Белгорода, куда его доставили на поезде.