Новые зоны отдыха для москвичей обустроили в центре столицы

Власти Москвы организовали несколько новых зон отдыха в Центральном административном округе столицы.
Об этом сообщает пресс-служба московского мэра. Возле Политехнического музея на Лубянке появился двухуровневый парк. Верхний уровень пересекается пешеходными дорожками, соединёнными со входами в музей. Нижний уровень представляет собой прогулочные галереи, которые также могут использоваться для выставок. Объединяет оба пространства высокий амфитеатр с подсвеченными лавочками.
В Делегатском парке Тверского района оборудовали спортплощадки для любителей активного образа жизни. Теперь посетители парка могут сыграть в петанк, прокатиться с горок длинной до 50 метров или покачаться на тарзанке.
Преобразились также парковые зоны «Красногвардейские пруды» и «Красная Пресня», которые связали одним стилем. Там установили столики для игры в шахматы, уличные тренажёры и площадку с домиками на деревьях для детей.
Ранее в московской мэрии рассказали о преобразившихся парках на северо-востоке столицы, писал NEWS.ru.
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