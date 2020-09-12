Новые зоны отдыха для москвичей обустроили в центре столицы

https://static.news.ru/photo/9433236a-f5b9-11ea-b776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Д.Гришкин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Власти Москвы организовали несколько новых зон отдыха в Центральном административном округе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба московского мэра. Возле Политехнического музея на Лубянке появился двухуровневый парк. Верхний уровень пересекается пешеходными дорожками, соединёнными со входами в музей. Нижний уровень представляет собой прогулочные галереи, которые также могут использоваться для выставок. Объединяет оба пространства высокий амфитеатр с подсвеченными лавочками.

В Делегатском парке Тверского района оборудовали спортплощадки для любителей активного образа жизни. Теперь посетители парка могут сыграть в петанк, прокатиться с горок длинной до 50 метров или покачаться на тарзанке.

Преобразились также парковые зоны «Красногвардейские пруды» и «Красная Пресня», которые связали одним стилем. Там установили столики для игры в шахматы, уличные тренажёры и площадку с домиками на деревьях для детей.

Ранее в московской мэрии рассказали о преобразившихся парках на северо-востоке столицы, писал NEWS.ru.